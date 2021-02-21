Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atıyor. Bordo-mavililer, yedi maç üst üste kazanarak son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalarken, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmeden kazanma başarısı gösterdi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor
İHA

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, eksiklerine rağmen zirveye doğru yükselişini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i yenerek 17 sezon sonra Abdullah Avcı yönetiminde bir ilke imza attı. Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Bordo-mavililer, en son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisi elde etmiş ve son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış oldu.

YEDİ MAÇTA 21 PUAN

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Son olarak da deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.

16 SEZON SORNA SON DÖRT MAÇI KALESİNDE GOL GÖRMEDEN KAZANDI

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı. Takım savunmasını ön planda tutan Abdullah Avcı, bu konuda önemli bir mesafe alırken, Karadeniz ekibi 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, 16 sezon önce Akçaabat Sebatspor'u 1-0, Malatyaspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kalesinde gol görmemişti. Bu sezon ise Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir 1-0 skorlarla yenmeyi başardı.

AVCI VE ÖĞRENCİLERİ BEŞ SEZON SONRA BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ

Karadeniz ekibinde 7 oyuncunun sağlık sorunu yaşaması , sakatlıklar ve cezalı oyunculara rağmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında Süper Lig'de süre gelen 5 sezonluk galibiyet hasretini bitirerek bir ilke imza attı. Bordo-mavililer 27 Ocak'ta rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başarırken, ligde ise rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra rakibi karşısında ligde maç kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALAYAN İKİNCİ TAKIM OLDU

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, Abdullah Avcı ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi sürdürüyor. Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanından Medipol Başakşehir karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı. Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım oldu. Gaziantep FK 15, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor 9, Galatasaray ise bu sezon oynadığı son 6 maçta yenilmezlik serisi yakaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarları, Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı
FUTBOLİşin sırrı Belek'te!
Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu
FUTBOLFaruk Can hayaline kavuştu!
Fatih Terim'den 7'de 7
FUTBOLZorlu fikstürde 7'de 7!
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Valladolid: 0 - Real Madrid: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLReal Madrid üçlük attı!
İstanbulspor'dan "kural hatası" iddiası:
FUTBOLİstanbulspor'dan kural hatası iddiası
ŞAMP| Son dakika: Serdar Ali Çelikler yazdı: Terim tahtaya "şamp" yazmıştır
FUTBOLTerim, tahtaya 'Şamp' yazmıştır
Alanyaspor Galatasaray MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLAslan'ın 7. harikası!
Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDerbi Paşa'nın!
Fatih Terim'den hakem tepkisi!
FUTBOLTerim'den hakem tepkisi!