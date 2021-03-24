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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü

Süper Lig'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada başarılı oldu.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile skoru koruyamama sorununu çözdü

Avcı'nın göreve gelmesinin ardından takım savunması konusunda gelişim gösteren Karadeniz ekibi, üstünlük sağladığı maçlarda da skoru tutmayı başardı.

Trabzonspor, geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayıp 30 puan kaybederken ligi ikinci sırada tamamlayıp şampiyonluğu elde edememişti.

Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, sadece bir maçta skoru koruyamadı.

Trabzonspor, söz konusu maçta sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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