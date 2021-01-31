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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş´ın bordo-mavili ekibi konuk ettiği karşılaşmada eski takımına ilk kez rakip oldu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü
AA

Hafta içinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü.

Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde ligde 13 maça çıkan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, Trabzonspor'un başında eski takımına karşı da galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki galibiyet sayısını 10 çıkaran bordo-mavili ekip, puanını ise 36'ya yükseltti.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın üst üste bulduğu pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı.

Bu arada, maçın son bölümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin sonlanmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Adem Ljajic ile Lewis Baker'e sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA YİNE RAKİBİNE KARŞI İYİ SONUÇ ALDI

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında yine iyi bir sonuç elde etti Bordo-mavililer, deplasmanda son 17 lig maçından 6'sında Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.

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