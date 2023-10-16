Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşme detaylarını açıkladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşme detaylarını açıkladı

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün aradan sonra maça çıkacak. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Abdullah Avcı'nın alacağı ücret!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktörlüğe Abdullah Avcı getirilmişti.

        Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları açıklandı.

        KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.

        Sayın Avcıya;

        2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

        2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş