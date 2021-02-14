Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 16 lig maçında 12. galibiyetini elde etti. Sezonun ilk 8 haftası sonunda 17. sırada bulunan Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile sıralamada 12 basamak tırmanarak 4. sıraya yerleşip zirve yarışında kendine yer buldu. Karadeniz ekibi, son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak geçen sezonki galibiyet serisini yakaladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından adeta durdurulamıyor.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 39 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 sıra tırmanışa geçerek 45 puanla dördüncülükte kendine yer buldu. Trabzonspor, Avcı ile alt sıralardan kurtularak zirve yarışının içine girdi.

YÜKSEK PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 16 maçta topladığı 39 puanla maç başına 2,43 puan ortalaması yakalamayı başardı.

OYNADIĞI MAÇLAR

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0),Ankaragücü (0-1),Çaykur Rizespor (2-1),Atakaş Hatayspor (0-1),Fatih Karagümrük (1-2),Göztepe (1-0),İttifak Holding Konyaspor (3-1),Gençlerbirliği (1-2),Beşiktaş (1-2),Yukatel Denizlipor (1-0),Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

GEÇEN SEZONKİ SERİYİ YAKALADI

Trabzonspor, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i de evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

AVERAJI DÜZELTTİ

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile averajını da düzeltti.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek artı 12'lik averaj yakaladı.

İlk 8 haftada eksi 5 averajı bulunan bordo-mavililerin averajı böylelikle artı 7'ye yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları
FUTBOL"Daha çok maç yıldız olur!"
Son dakika: Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi
Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
FUTBOLBakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!
FUTBOLKartal'da Oğuzhan şoku!
Altay, 8 hafta sonra play-off barajının dışında kaldı
FUTBOLAltay, 8 hafta sonra play-off dışında
Mesut Özil nasıl oynadı? Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçı performansı
FUTBOLMesut Özil nasıl oynadı?
Conte'den Lazio maçı öncesi açıklama
FUTBOL"Sadece aptallar göremez!"
Merih Demiral'a Real Madrid kancası!
FUTBOLMerih'e Real Madrid kancası!
Beşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda
FUTBOLBeşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
FUTBOLGençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak