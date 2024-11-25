Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olan Karadeniz ekibi, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAAT: 20.00

        STAT: Akyazı Papara Park

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan, Banza.

        Adana Demirspor: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Adana Demirspor’u konuk ediyor.

        Hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak isteyen bordo-mavililer çıkış maçı olarak gördüğü bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

        REKLAM

        Geride kalan haftalarda hiç galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

        Akdeniz temsilcisi de Trabzon’dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36’sı Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 4’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçlarda Trabzonspor’un 24, Adana Demirspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

        Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?