Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo mavililer, ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefinde. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili bilgiler...
Trabzonspor Alanyaspor maçı için beklenen gün geldi çattı. Ligde haftanın son iki karşılaşmasından biri olan zorlu mücadelede iki takım da 3 puan için karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, A.Ömür, Fountas, (Trezeguet) Onuachu.
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.