2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya´da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30´da Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
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