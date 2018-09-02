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Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: Galatasaray camiasından özür dileriz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında dün Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin sıradan bir hadise olmadığını söyledi. Maç sonrasında yapılan paylaşım ve skorboard'daki ifadeyle ilgili de konuşan Hacısalihoğlu, Galatasaray'dan özür diledi. Öte yandan Hacısalihoğlu dünkü performansıyla geceye damga vuran Nwakaeme'nin transferinde Şota'nın etkili olduğunu dile getirdi

02 Eylül 2018 Pazar, 14:40:42 | Güncelleme:

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında kötü oynayan futbolcuları bulunmadığını belirterek, "Oyun anlayışıyla, taktiğiyle, bütünüyle takım başarılıydı. Ünal Karaman hocamız, o gün için sakat olmayan ve en iyilerden oluşan bir kadro kurdu ve bunları da iyi yönetti. Taraftarı sevindiren, camiayı mutlu eden, bugün için büyük ihtiyaç olan bir galibiyet elde ettik." dedi.

AA'da yer alan habere göre "Kazanırken, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı da görmemiz lazım." ifadelerini kullanan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksa bu sonuçlar sadece günlük sevinçlere vesile olur. Bilmeliyiz ki bugün yine bizim eksiklerimiz var, yine yanlışlarımız var. Sadece takım için değil, tüm camia için söylüyorum. Bunları düzenlememiz, geliştirmemiz lazım. Bir galibiyetle her şey düzelmiyor. Önümüzde 30 maç daha var. Daha da önemlisi, kulübün zorlukları, eksikleri var. Bu arada, insanları eleştirirken yapılan haksızlıkları gözden geçirmemiz lazım. Kullandığımız ifadeleri, spor üslubuna uygun hale dönüştürmemiz lazım. Trabzonpor'un 4-0'lık Galalatasaray galibiyeti, sıradan bir hadise değil. Bundan istifade etmeyi becerebilirsek, o zaman Trabzonspor'a kazanımlar sağlamış oluruz. En azından camia içi birliği, düzeni, huzuru, hoşgörüyü sağlayabilsek bile yeter. Trabzonspor için asıl büyük kazanım, o zaman sağlanmış olur."

OLAY PAYLAŞIMLA İLGİLİ KONUŞTU

Hayrettin Hacısalihoğlu, maç bitiminde skorbordda yer alan, "Artık sarmıyor." şeklindeki ifadenin yakışık almadığını kaydetti.

Kulüplerde görev yapan genç görevlilerin, fanatik duygularla zaman zaman bu tarz yanlışlara sebep olabildiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Biz, camia olarak asla bu davranışları tasvip etmeyiz. Bu davranışlar, Trabzonspor gibi büyük bir kulübe yakışmaz. Çünkü biz, sadece sahada değil, gönüllerde de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bilinmeli ki konu incelenecek ve tekerrür etmemesi için her türlü önlem alınacaktır. Bu konuyla ilgili Galatasaray camiasından özür dileriz. Maalesef Türkiye'de bunlar çok yaşandı ama bizde olmaması lazım. Sadece bizim değil her kulübün bu yanlışları düzeltmesi gerekir." diye konuştu.

NWAKAEME'NİN TRANSFERİNDE ŞOTA ETKİSİ

Asbaşkan Hacısalihoğlu, Galatasaray karşısında 2 gol atıp, 1 de asist yaparak etkili performans ortaya koyan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin, izleme komiteleri tarafından tespit edilen bir oyuncu olduğunu aktarırken, transferi öncesi kendisiyle ilgili Şota Arveladze'den de görüş aldıklarını aktardı.

Nwakaeme'nin İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edildiğini ve Şota Arveladze'nin de bu ülkede bir süre görev yaptığını hatırlatan bordo-mavili yönetici, "Nwakeme, İsrail'de uzun süre oynayan, son 3 yıl İsrail şampiyonu olan takımın oyuncusu. Şota'dan, Nwakaeme ile ilgili son rötuşları yapmak için bilgi aldık. O da çok olumlu sözler söyleyince, kanaatimiz pekişti ve almaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde kulübün mali imkanlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aldığımız oyuncular, yıldız olmayabilir. Biz baştan beri söylüyoruz, Trabzonspor, bugünkü ekonomik şartlarda yıldız oyuncu almaz, alamaz, almamalı. Kendi yıldızımızı kendimiz çıkarmalıyız. Aldığımız oyuncular, ekonomik şartlarımıza göre, bugünün ekonomisine uygun olarak, izleme komitesinin uzun süre inceleyip karar verdiği isimler. Şayet bu oyunculardan bir memnuniyet varsa, en büyük pay, başta izleme komitesinin, ardından da transfer için son kararı vererek sorumluluğu üstelenen Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu ile yönetiminindir."

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