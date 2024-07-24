Trabzonspor, Avrupa'da 150. maçına çıkacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak. MFK Ruzomberok Stadyumu'nda saat 19:30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle yeni transfer Barisc, kadrodan çıkartıldı. Yeni transfer Pedro Malheiro ise kafileye dahil edildi. Kamp çalışmalarında yer alan Serkan Asan ve Fountas da deplasman kafilesinde yer almadılar.