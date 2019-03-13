Spor Toto Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hasretine son vermek istiyor.
2015-2016 sezonunu 40 puan ile 12. sırada tamamlayan ve 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edemeyen bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda ligi 51 puanla 6. sırada, 2017-2018 sezonunu da 55 puanla 5. sırada bitirdi.
Böylelikle son 3 sezonda Avrupa bileti alamayan Karadeniz ekibi, bu sezon sonunda Avrupa kupalarında boy göstermeyi hedefliyor.
AVRUPA'DA 125 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor, 52 yıllık tarihinde 125 kez Avrupa kupalarında karşılaşmaya çıkarken 48 galibiyet, 32 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 77, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.
Karadeniz ekibi, en son Avrupa kupası maçını 6 Ağustos 2015 tarihinde sahasında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla yapmıştı.
"HEDEFİMİZ AVRUPA"
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bu sezon Avrupa hasretini sonlandırmak istediklerini söyledi.
Akhisarspor galibiyetle Avrupa kupasına katılma yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Şahin, "Ligi bitireceğimiz en üst yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonunda olabileceğimiz en üst sıra için mücadele ediyoruz." dedi.
Şahin, Trabzonspor'un Avrupa'da önemli başarılara imza atmış bir takım olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor, Avrupa'da olmalıdır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Akhisarspor karşısında yakaladığımız çıkışımızı hedeflerimiz doğrultusunda Erzurumspor maçında da devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
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