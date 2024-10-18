Trabzonspor, Başakşehir'i konuk ediyor
Trabzonspor, Süper Lig 9. hafta maçında 19 Ekim Cumartesi günü (yarın) Başakşehir'i konuk edecek.
Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, 9. hafta maçında 19 Ekim Cumartesi günü (yarın) Başakşehir'i konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.