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        Trabzonspor, Başakşehir maçı antrenmanlarına devam etti

        Trabzonspor, Süper Lig´in 18'inci haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:41
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        Fırtına Başakşehir'e hazırlanıyor
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        Trendyol Süper Lig´in 18. haftasında 4. sırada yer alan Trabzonspor, Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

        Bordo Mavililer, Süper Lig´de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 11.30´da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maçı yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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        Antrenman öncesinde Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan´a da doğum günü kutlaması yapıldı. Tufan´ın doğum günü kutlamasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

        TARAFTARLAR UNUTULMADI

        Öte yandan Trabzonspor Kulübü, 2009 yılında hayatını kaybeden taraftarlarını unutmayarak bir mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulübün sayfasından yapılan paylaşımda "Takımımızın 21.12.2009 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra dönüş yolunda Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız; Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş ve Ahmet Muhammet Demirel'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi

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