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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde oynadığı Gaziantep FK maçını 3-1 kazanan ve İstanbulspor ile oynadığı maç yarıda kalan Trabzonspor, Başakşehir mücadelesinden galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Lige kötü bir başlangıç yaparak alt sıralara düşen Başakşehir ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyetle orta sıralara yükselmeyi başardı. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:03
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

        Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek.

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        Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 7 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, seyircisi önünde rakibini yenerek üst sıralara tırmanışını devam ettirmek isterken son 4 haftada 3 galibiyet alarak sezon başındaki kötü gidişi durduran Rams Başakşehir ise rakibi karşısında 3 puan alarak yakaladığı çıkışı sürdürmenin planlarını yapıyor.

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        Bu sezon Süper Lig'deki tek deplasman galibiyetini İstanbulspor'a karşı alan Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonunda İstanbul dışında henüz maç kazanamadı. Deplasmanda oynadığı maçlarda yalnızca 4 gol atabilen Çağdaş Atan'ın öğrencileri kalesinde ise 11 gol gördü.

        Ev sahibi Trabzonspor ise Papara Park'ta çıktığı 7 mücadeleden 5 kez galip ayrıldı.

        KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÇIKAN NOTLAR

        İstanbul Başakşehir ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Trabzonspor'un (6B 8M), 2015/16 sezonundan bu yana en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Boz Baykuşlar (yüzde 12.5).

        Trabzonspor deplasmanındaki yedi maçlık yenilmezlik serisi geçen sezon noktalanan İstanbul Başakşehir (3G 4B), bu rekabette sadece bir kez üst üste iki mağlubiyet aldı (2012/13 & 2014/15).

        Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi aldığı tek süreci Şubat-Mart 2021 arasında yaşadı.

        Süper Lig'de çıktığı son altı deplasman maçını kazanamayan (2B 4M) ve son üç karşılaşmadan puansız ayrılan İstanbul Başakşehir, en son 2021/22 sezonunun ilk dört dış saha karşılaşmasında üst üste dört mağlubiyet aldı.

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        İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, evinde daha uzun bir galibiyet serisini en son Mart 2010-Mayıs 2011 arasında yakaladı (7G).

        Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonları sonucu rakiplerine en fazla şut imkanı veren takım İstanbul Başakşehir (18). Boz Baykuşlar'ın şu ana kadar kalesinde gördüğü 21 golün beşi duran toptan geldi (%24).

        Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Trezeguet (4 gol & 1 asist), bu sezon oynadığı ilk dokuz karşılaşmada sadece bir asist yapabilmişti (vs Beşiktaş).

        Paul Onuachu bu sezon Süper Lig'deki dördüncü kafa golünü İstanbul filelerine gönderdi. Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bir sezonda daha fazla kafa golü kaydeden sadece iki Trabzonsporlu var: Oscar Cardozo; (2014/15'te 7) & Alexander Sörloth; (2019/20'de 6).

        Süper Lig'de çıktığı son altı maçta yedi gole doğrudan katkı sağlayan İstanbul Başakşehir santrforu Krzysztof Piatek (6 gol & 1 asist), sezonun ilk dokuz karşılaşmasında gol ya da asist üretememişti.

        İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini (6G 6B) son karşılaşmada Ümraniyespor'dan alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (1-2), en son bu serinin hemen öncesinde üst üste iki mağlubiyet yaşadı (0-1 vs Fenerbahçe & 0-2 vs Galatasaray).

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