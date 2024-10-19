Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Papara Park
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor'un 9 puanı bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in ise 14 puanı bulunuyor.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı.
Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.