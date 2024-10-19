Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

STAT: Papara Park

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor'un 9 puanı bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in ise 14 puanı bulunuyor.

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TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı.