Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

        Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek.

        Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

        Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor'un 9 puanı bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in ise 14 puanı bulunuyor.

        REKLAM

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı.

        Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti