Süper Lig'in zirvesinde kritik maç

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de Trabzonspor yarın sahasında aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alexs Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak.

Ligde 52 puanla Başakşehir'in önünde averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor. Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sörloth'un ise forma giyebileceği belirtilirken, oyuncunun durumuna ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra karar verilecek.

24. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.

TRABZONSPOR, 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.