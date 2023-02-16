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Trabzonspor - Basel | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Basel maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye tek yürek oldu

Trabzonspor - Basel | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Basel ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20:45
HAKEM: Donatas Rumsas
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: TV8

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemiyor.

TEK YÜREK OLDUK!

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebiliyor.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkıyor..

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 147 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 93 36 22 35 127 128
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 147 53 37 57 189 203

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