Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Basel ile karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20:45
HAKEM: Donatas Rumsas
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: TV8
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez
Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemiyor.
TEK YÜREK OLDUK!
Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebiliyor.
Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.
TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkıyor..
Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.
Maç öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 147 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Attığı gol
|Yediği gol
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupası
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupası-Avrupa Ligi
|93
|36
|22
|35
|127
|128
|UEFA Intertoto Kupası
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|4
|-
|2
|2
|5
|9
|Toplam
|147
|53
|37
|57
|189
|203
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