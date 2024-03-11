Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan Selahattin Baki'ye hakem cevabı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan Selahattin Baki'ye hakem cevabı!

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil" diyen Saral, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine de tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'dan F.Bahçe'ye hakem cevabı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral da Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, sarı-lacivertlilerin dün akşam sahasında Pendikspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

        Saral, “Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak ‘şapkadan tavşan çıkartma’ örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem ‘şampiyon olacağım’ diyorsun, o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

        "MAÇIN SONUCUNU ETKİLEYECEK HAKEM KARARI İSTEMİYORUZ"

        Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunan Taner Saral, Trabzonspor'un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu ve şampiyonluklarının çalındığını savunarak, “Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar, ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon’da tekrarlanmasının camiamızda neden olacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı