Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayacaklarına inandıklarını ve bu hedef doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu:
AA

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, büyük bir kulüp ve camia olabilmenin en temel şartının, yaşam döngüsü içinde karşılaşılan çeşitli güçlükleri, doğru zamanda doğru hamlelerle tolere edebilme kabiliyetini ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Yeniden doğma, yeniden güç toplama ve eskisinden daha güçlü biçimde yoluna devam edebilmenin, Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran en temel özellik olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol takımı haline gelmesi tesadüf değildir. Sportif manadaki başarılara hasret kalan camiamızın, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine getirmesi de tesadüf değildir. Bu başarılar, Trabzonspor camiasının büyüklüğünü, gücünü ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetini göstermektedir. Her ne kadar sizlerden uzak, doyasıya sevinemediğimiz ve coşkuyla kutlayamadığımız süreçleri yaşasak da ülkemizin en önemli iki kupasını Trabzonspor'umuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki sabırla, sükunetle, kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda, hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz."

Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın katkısına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve birbirinden değerli futbolcu kadromuzun özverili mücadelesi birleştiğinde, Trabzonspor'a yakışır bir ivme yakaladık. Devre arası transfer döneminde Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadromuza kattık. Şimdi eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın gösterdiği teveccüh ve sarsılmaz birlikteliğin yanı sıra, sizlerden aldığımız enerji, cesaret ve güven takımımızı ateşleyen en büyük etkenler arasında yerini alıyor. Taraftarlarımızdan yoksun olarak oynadığımız Süper Lig'de hala çok uzun bir maraton bizleri bekliyor. Şartlar ne olursa olsun kenetlenerek, sabır ve güvenle takımımıza destek vermeniz, camiamız adına tek temennimizdir. Kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir ay olmasını diliyorum."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mesaj yağdırdı! Son dakika: Mağlubiyetlilerin ardından Daum'dan mesaj
FUTBOLMesaj üstüne mesaj!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe kritik virajda!
FUTBOLKritik viraj!
İTALYAN İŞİ| Son dakika: Alanya zaferini Fatih Terim'in İtalya tecrübesi getirdi....
FUTBOLİtalyan işi!
Josef de Souza: Futbol saha içinde kalırsa, şampiyon oluruz
FUTBOL"Futbbol saha içinde kalırsa..."
Galatasaray Transfer Haberleri - Belhanda belirsizliği! Salih Uçan bombası!
FUTBOLBelhanda belirsizliği
Beşiktaş haberleri | Dorukhan Toköz, Real Betis yolunda!
FUTBOLAS'tan bomba iddia!
Galatasaray haberleri | Becali, Olimpiu Morutan için servet istedi
FUTBOLBecali servet istedi
Ömer Erdoğan, golcü Boupendza'nın performansından memnun
FUTBOLÖmer Erdoğan, Boupendza'dan memnun
Mame Thiam: "Umuyorum sezon sonunda taraftarı mutlu edecek bir şampiyonluk yaşarız"
FUTBOLThiam'dan şampiyonluk sözleri...
Fuat Çapa: "Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"
FUTBOL"Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"