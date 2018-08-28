Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdaki herkesin iyi niyetle ve hırsla mücadele ettiğini belirterek, "Oyuncularımız iyi niyet, mücadele ve hırslarını sahaya yansıttığı sürece şartlar ne olursa olsun Trabzonspor zirve yarışının içerisinde olacak. Tabii ki taraftarların sabırla takımın yanında olmaları, futbolcularımıza destek vermeleri en büyük arzumuz. Süreç içerisinde de bu takım taraftarın yüzünü kara çıkarmayacak" dedi.





Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü maçının hakemi Mete Kalkavan, VAR sistemi, bu hafta oynayacakları Galatasaray maçı ve transfer çalışmalarına yönelik Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında önemli bir kayıp yaşadıklarını, hakemlerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Aynı hakemler üst üste aynı hataları yapıyorlarsa bunların mesleki yeterliliklerinin gözden geçirilmesi lazım. MHK'nin kendisinin çözmek zorunda olduğu bir problem gibi görünüyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği yerde aynı pozisyonlarda farklı verilen kararlar var. Burada ya art niyet var, ya da hakemin yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu problemi de kaldıracak olan MHK'nin kendisi. Bunlar üst üste yapıldığı zaman, basit hakem hataları olarak görmek ve değerlendirmek deve kuşu gibi kafamızı kuma sokmaya benzer. Aynı pozisyonda bir hakem farklı diğeri farklı kararlar veriyorsa ya burada bir standart yok, ya da hakemlerin eğitim seviyeleri sıkıntılı. Son dakikada sizin vermiş olduğunuz yanlış karar bir takımın 2 puanına, maddi kaybına, oyuncuların motivasyonunun düşmesine, camianın huzursuzluğuna, bir çok olumsuz duruma yol açıyor. 1-2 olur bunları basit hakem hatası olarak değerlendirebilirsiniz ama sürekli olunca ben bunu kabul edemiyorum" dedi.





"VAR'IN HAYRINI GÖRMEDİK"





Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de de yürürlüğe giren VAR sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, "Biz bir hayrını görmedik. Yeterli olduğunu söylemem mümkün değil ama ilerleyen zamanda VAR ne şekilde kullanılacak göreceğiz. Bu da bir teknolojik yardım. Her kararda da VAR'a başvurulsun diye bir kural yok, bunu ilk çıktığı zaman biz de dile getirdik ancak bu kadar kritik zaman ve yerde böylesine bir karar verdiğiniz zaman bunu kullanmamak, bundan yararlanmamak demek ki verdiği karardan son derece emin. Ya onun verdiği karar ya da Beşiktaş maçında Halis Özkahya'nın Caner'in pozisyonunda çaldığı faul ve gösterdiği kart yanlış. İkisi de neredeyse aynı pozisyon. 24 saatte kuralların değiştiğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.





"BU TAKIM TARAFTARIN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAYACAK"





Ağaoğlu, hafta sonu ligin 4'üncü haftasında sahalarında konuk edecekleri Galatasaray maçına ilişkin ise şunları söyledi:





"Elimizde olmayan nedenlerden dolayı puan kaybı söz konusu olabilir, takım tam hazır olmamış olabilir, sakatlarımız var doğrudur ama neresinden bakarsanız bakın sahada mücadele eden bir takım var. Bu takımın hedefi de belli. Trabzonspor her şekilde yarışın içerisinde olan bir takım. Taraftarlar daha ligin başında olumsuz 1-2 sonuçtan hayal kırıklığına kapılmamalarını istiyorum. Bu takım gerçekten mücadele ediyor ve herkes çok iyi niyetle mücadele ediyor. Geçen sene form düşüklüğü yaşayan oyuncularımızın da bu sene sahadaki mücadelesini ve iyi niyetini çok açık olarak görebiliyoruz. Bu oyuncularımız iyi niyet, mücadele ve hırslarını sahaya yansıttığı sürece şartlar ne olursa olsun Trabzonspor zirve yarışının içerisinde olacak. Tabii ki taraftarların sabırla takımın yanında olmaları, futbolcularımıza destek vermeleri en büyük arzumuz. Süreç içerisinde de bu takım taraftarın yüzünü kara çıkarmayacak."





"4 OYUNCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ"





Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Şu anda 4 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Daha önce de iki oyuncu ile görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için, koşullar bizim istediğimiz doğrultuda olmadığı için transferler gerçekleşmemişti. İlerleyen süreçte gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.





GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU





Bu arada Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 1 Eylül 2018 Cumartesi günü 21.45'te başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: Platinum A/C: 350 TL, Platinum B: 400 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.

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