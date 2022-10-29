Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bunu başaramazsam bırakır giderim"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Başkan Ağaoğlu,"185 milyon euro borç ile aldığımız kulübü 105 milyon euro borca gerilettik." dedi.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu şehrin yeni bir havalimanına değil yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor'u böyle bir tesisten mahrum bırakmak ihanetlerin en büyüğüdür. Sonuna kadar direnç göstereceğim. Bunu başaramaz isem bırakır giderim.

185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL.

Stadımızın 29 yıllığına bize kiralanması için çalışma hazırlandı. Muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde onay çıkacaktır."