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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "FIFA'ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunda adalete olan inancın sağlanabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine değerlendirmelerde bulundu:

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, ülke futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi ve marka değerinin artırılmasının ancak bağımsız bir spor yargısının oluşturulmasıyla sağlanabileceğini kaydetti.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),2020 yılı başında verdiği kararla ülkemizde futbola dair uyuşmazlıkların çözümündeki sistematik problemleri ortaya çıkartmıştır." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Söz konusu kararda Tahkim Kurulunun, TFF Yönetim Kurulundan bağımsız olmasını sağlamak başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Bununla birlikte yaklaşık 6 ay önce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığımız başvuru neticesinde, Ombudsmanlık müessesesi TFF kurullarının bağımsız olmadığını, kurul kararlarının gerekçeli olmadığını, bu anlamda 'kanunlara uygunluk', 'şeffaflık', 'hesap verilebilirlik', 'kararların gerekçeli olması' ilkelerine uygun davranılmadığını vurgulamış, buna dair düzenlemelerin ise ivedilikle yapılması gerektiğine dair bir tavsiye kararı yayınlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Bizler, Türk futbolunda adaletin ve sonrasında 'fair-play', 'adil oyun' kavramının yerleşebilmesi için TFF bünyesindeki kurulların bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ülke futboluna faydalı olduğu bilinci ve inancıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak adına Kulüpler Birliği Vakfı'nın da desteğini alarak FIFA'ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zamanda FIFA'nın, kendi kriterlerine uygun adımların atılması amacıyla gerekli müdahaleyi yapacağına inanıyoruz. Elbette bu başvuru futbolumuzun marka değerini artırmaya yöneliktir. Ülke futbolumuzun geleceği adına da bir mihenk taşıdır. Bunun öncüsü olsak bile bu standardı tüm kulüplerimiz ve futbol ailesi ile birlikte sağlamak zorundayız. Ülkemiz için, en sevdiğimiz oyun olan futbolumuz için, hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız."

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