Trabzonspor Başkanı Doğan'dan TFF ve Nwakaeme açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Ali Haydar Gedikli ve Nevzat Kaya ile Genel Sekreter Kemal Ertürk, düzenlenen yemek organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR" Burada açıklamada bulunan Ertuğrul Doğan, dün kulüpler birliği toplantısının olduğunu hatırlatarak, "Toplantıda, yeni yılın gelişiyle beraber mevcut sorunların bir daha ortaya çıkmamasını ve daha olumlu bir ortamda sezonun devamının gelmesini konuştuk. İnşallah hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Belli başlı sorunların acil olarak çözülmesi gerektiği konusunda hem kulüpler hem de federasyonumuz ortak görüşte. Ocak ayı içerisinde özellikle ekonomi ile beraber Türk futbolundaki en önemli problem olan hakemlerle alakalı konuların bir an önce çözülmesi gerekiyor. İnşallah ocak ayı içerisinde bunlar çözülmüş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İkinci önemli konu da tabii ki ekonomi. Burada federasyonumuzun da kulübümüzün de çok önemli çalışmaları var. Özellikle sponsorlar ve naklen yayın konusunda ciddi problemler var. Umarım ki TFF Başkanı ve ekibi bu konuda önemli sonuçlar elde edecek. Türk futbolu artık çıkılmaz bir noktaya gelmiştir. Çok ciddi sıkıntılar var. Kulüplerimizin katlanamadığı çok önemli maliyetler var. Naklen yayında ve iddia gelirlerinde geldiğimiz son nokta ortada. Bunların hepsinin düzeleceği yeni bir yıl yaşamayı temenni ediyoruz" dedi. REKLAM "TEKNİK OLARAK BİZE HENÜZ BİR ONAY GELMEDİ" Abdullah Avcı´nın gelişiyle yeniden takımda transfer gündemine gelen Anthony Nwakaeme ilgili soru üzerine Başkan Doğan, "Bu daha önce de belirttiğim gibi teknik bir konu. Hocamızın Nwakaeme ile bir görüşmesinin olduğu doğrudur. Biz de Nevzat kardeşimiz vasıtasıyla bir görüşme yaptık. Teknik olarak bize henüz bir onay gelmedi. Böyle bir onay geldiği zaman durumunu, maliyetini sağlık durumunu inceledikten sonra bu konuda bir karar vereceğiz. Ama Tony´nin kulübe verdiği katkılar ortadadır. Buradayken takım içerisinde her zaman faydası olmuştur. Bu artıları. Ama diğer konular teknik konular. Bu konular incelendikten sonra bir karar alınacaktır" ifadesini kullandı. "ECMEL BEYİN TEPKİSİNİN TRABZONSPOR´LA ALAKASI YOK" İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada rakip takımın sahadan çekilmesinin Trabzonspor ile alakasının bulunmadığını anlatan Doğan, şunları söyledi: "İstanbulspor Kulübü Başkanı sayın Ecmel beyin tepkisinin Trabzonspor kulübü ile yakından uzaktan alakası yok. Ecmel Bey, bu konuda buna benzer bir tepki vereceğini daha önce defalarca kulüpler birliğinde dile getirmişti. Ana sebebi de İstanbulspor kulübünü Futbol Federasyonun muhatap almaması, randevularına cevap verilmemesi ve maçlarında oluşan hakem hataları. Kendisi maçta VAR incelemiş sonrası belki aklında daha önce vardı böyle bir karar aldı. Bu kararı da `Hakkını helal et ben Trabzonluyum, sizi çok severim, sizinle bir alakası yok. Ama ben artık bu işe bir dur denmesini istiyorum ve böyle bir karar aldım´ diyerek helalleşti ve aşağıya hareketlendi. Durum budur. Trabzonspor ya da Trabzon şehri ile alakalı en ufak bir tepkisi olmamıştır. Hakemlere de tepkisi olmamıştır, onlara da anlattı, sisteme inanmadığını belirtti. Herhangi bir kimseyle problem yaşamadan, bizim hocamıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, hakemlere gözlemcilere teşekkür etti ve takımını sahadan çekti. Kendi duruşu ve görüşüdür. Durum budur. Çünkü bizim açımızdan hassas bir durum"

REKLAM "HAKEMLERLE ALAKALI GÖRÜŞÜM DEĞİŞMEDİ" Hakemlere yönelik soru üzerine Başkan Doğan, "Benim federasyonla alakalı duruşum, hakemlerle alakalı görüşüm değişmedi. Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bu görüş sadece bana ait bir görüş değil. Diğer kulüp başkanlarının yüzde 90´ı da böyle düşünüyor. Bizim federasyon başkanının şahsıyla ya da yarın başka bir isim olur, onların şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Ben mevcut bulunduğum yer Trabzonspor kulübü başkanlığı ben Trabzon şehrinin Trabzonspor takımının tüm haklarını her şekilde savunurum. Yeri, zamanı, şekli önemli değil. Ne gerekiyorsa. Dolayısıyla burada kulübümüzün hakkının yendiğini düşünüyor ve bu yönde açıklama yapıyorum. O toplantıdan sonra bize söylem konusunda bir sıkıntı yok. Söylemlere bakarsanız uçuyoruz. Ama operasyon olarak ciddi sıkıntılar var. Ben dün de belirttim. Operasyonel sonuçlarını görmediğim sürece benim aynı şekilde duruşum devam edecek. Ama iyi niyetlerini gördüğümüz müddetçe de Türk futbolu için onların yanında oluruz, en büyük destekçileri de biz oluruz. Bunu federasyon başkanımıza da söyledim. Yani bizim kendisinden aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor. Bu kadar net. Yoksa benim şahsıyla herhangi bir problemimin olması mümkün değil. Yapılanlar çizilenler ortada, biz de bunları görmezden gelemeyiz. Bununla alakalı gerekli olan ne varsa ben yapmak durumundayım ve bekliyoruz. Henüz bir şey göremedik, gördüğümüz zaman gerekeni yaparız" diye konuştu. "METE KALKAVAN´LA İLGİLİ SÖZDEN BİR SAPMA OLDU" Hakem Mete Kalkavan´a yönelik kendilerine söz verildiğini yineleyen Doğan, "Mete Kalkavan ile ilgili bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu, biz gerekeni söyledik. Ve ocak ayı içerisinde Federasyonun gerekeni yapacağını tarafımıza bildirdi. Takipçisiyiz, göreceğiz. Yapmazsa biz gerekli açıklamaları yaparız, yaparsa teşekkür ederiz, yanlarında olup devam ederiz. Trabzonspor başkanlığı çok ciddi iştir, Trabzonspor başkanı da o sözleri yazılı ve sözlü almadığı müddetçe o açıklamayı yapmazdı. Ben dün kendisine yazılı ve sözlü olarak bunları söylediğini yüzüne söyledim. Gerekeni yapacağını söyledi, bekliyoruz. Federasyon başkanı da yönetim kurulu üyeleri de vekilleri de, MHK başkanı da var. Yani hepsinin bu konuda bilgisi var. Biz de kendileriyle konuşarak bu konuyu takip ediyoruz. Sahada hakem hataları zaman zaman özellikle Trabzonspor´un aleyhine sayısını hatırlamayacağımız kadar geldi. Trabzonspor´un başına her türlü hakem faciası geldi. En son zamanlarda Mete Kalkavan Fenerbahçe VAR hakemi. Ben inanmıyorum hakemin sahada bazı şeyleri bulunduğu yer itibariyle, açısı görmeme durumu olabilir ama VAR´ın başında birçok kamerayı ileri geri sarıp görebilir, pozisyonu durdurup bakabilir, defalarca 2-3 hakemle bunun tartışmasını yapan bir hakemin bunu görmemesine ben inanmıyorum. İnanmadığım için de haklarımızı savunmak için böyle bir açıklama yaptım" şeklinde konuştu.

REKLAM "ŞU ANA KADAR NETLEŞEN 1 İSİM VAR" Transfer çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Doğan, şunları söyledi: "Transfer işleri birçok konuyla bağlantılı. Hocamızın bizimle yaptığı görüşmelerde biz artık tartışma konusu olmayacak, herkesin, her kesimin oyuncunun ismini duyduğu zaman tereddüt olmayacak oyuncu transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunların hepsini hocamızın, izlemenin ve sağlık ekibinin de görüşleri ve onayları sonucunda yapacağız. Transfer işi para işi. Ben geldiğim günden beri sürekli anlatıyorum. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. Geçen mali kongrede de 100 milyon Euro´ya yakın bir paranın ödendiğini ama tüm bunlara rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı söyledim, yaşamaya devam ediyoruz. Bu paranın 25 milyon Euro´su bu yıl alınan oyuncuların parası ödendi, 75 milyon Euro´ya yakın bir kısmı geriye dönük davalar, oyuncu bonservisleri ödendi. Bu tür şeyleri yaşamak istemiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız gerçekten yok. Hocamız ve izleme ekibi ciddi olarak çalışıyor. Şu ana kadar netleşen 1 isim var. O isim üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Trabzonspor´un ekonomik durumunu yürütülebilir hale getirmedikten sonra burada konuşacağımız diğer işlerin hiçbir anlamı yok." REKLAM "ÇOK DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ" Başkan Doğan, transfer sürecinde hassas ve dikkatli olacaklarını da kaydederek şöyle devam etti: "Oyuncu transferini yaparsınız. Trabzonspor kulübü de dünyanın her yerinden her oyuncuyu parasını verir getirir. Ama hep aynı yere geliyoruz. Parasını verip getirdiğiniz oyuncunun parasını ödeyebilmen lazım. Veya o parayı duyan diğer oyuncuların konsantrasyonunu bozmaması lazım. Bunun anlaşılabilir olması lazım. Parayı verdiğin oyunculara diğer oyuncu arkadaşlarının saygı göstermesi, onun aldığı parayı konuşmaması lazım. Benim de içinde bulunduğum dönemde de yanlışlar yapıldı. Bu yanlışları yapacak gücümüz artık yok. Bunları düzeltmek zorundayız. Çok dikkatli olmak zorundayız. Ama ihtiyaçlarımızın da eksiklerimizin de farkındayız. Bu ihtiyaç ve eksiklerimizin bir kısmını şimdi, bir kısmını sezon sonu gidermek gibi bir planlamamız var. Maliyetlerin ve oyuncunun durumunun uyması durumunda transferleri yapmayı planlıyoruz dönem dönem. Ama en önemli önceliğimiz mevcut oyuncuların maaşlarını ödeyebilmek. Sıfır geliri olan bir kulüp, yıllık 50 milyon Euro´ya yakın bir maliyet, bunu yönetmek gerçekten çok zor. Ayrıca geriye dönük borçları da ödemek durumundasınız. Çünkü bu dönemde bankalar birliği anlaşmasının geri ödemesi artık ana para ve ana blok ödemeleri başladı, bunun dışında vergi ödemeleri de başladı. Bir yandan geriye dönük borçları ödeyeceksin bir yandan mevcut bu 50 milyon Euro´nun bulunmasını sağlayacaksın ve üzerine bir de takımın eksiklerini gidereceksin. Bunlar önemli ve sıkıntılı işler. Hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz." REKLAM "MALİYE BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK" Çalışmaktan hiçbir zaman yılmadığını söyleyen Başkan Doğan, "15 yaşında üniversiteyi okurken çalışmaya başladım. Yurt dışında okurken çalıştım. Çalışmaktan hiç yorulmam. Çok ciddi sıkıntılar var ama bunlar aşılamayacak problemler değil. 6 aylık süreçte bulduğumuz sponsorlukları açıklamaya devam ediyoruz. Yine ocak ayı içinde açıklayacağımız çok ciddi bir gelirle kulübün kasasına koyacağımız sponsorluk var. Ama her yerden ana ödemeler başladığı için her yerde bunları ödemek durumunda kalıyoruz. Biz 4 büyük kulübün başkanı sayın Maliye bakanımızla bir görüşme yaptık. Vergi ve diğer konularla alakalı. Kendisi de haklı sebeplerden dolayı yardımcı olamayacağını belirtti. Dolayısıyla bu borçların şu anda ertelenmesi, taksitlendirilmesi veya başka bir şey söz konusu değil. Bu paraları ödeyeceğiz, ödüyoruz zaten. Dolayısıyla planlamamamızı buna göre yapmamız lazım" dedi. "TRABZONSPOR´UN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVEDİR" Trabzonspor´un hedefinin her zaman zirvede olmak olarak ifade eden Doğan, "Türkiye Kupasını almak istiyoruz ardından Süper Kupa´yı almak istiyoruz. Trabzonspor´da hedef bitmez. Ne yapabilirsek elimizdeki imkanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Bunu yaparken hem camianın hem taraftarın bizlerin ve özellikle basının bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Camiamızın ve Türk futbolunun gerçekleri bunlar. Buna göre hareket edecek olanlar gelecekte başarılı olacaktır" diye konuştu. "`YABANCILARA SATIŞ´ DİYE BİR GÜNDEM YOK" Kulübün yabancı sermayeye satışının söz konusu olmadığını duyuran Ertuğrul Doğan, " `Yabancılara satış´ diye bir gündem yok. Ne bize böyle gelen bir konu ne hükümetten bize gelen ne de kapıyı çalan biri, federasyonda konuşulan böyle bir şey var. Niye birileri gelip bu kulüpleri alsın. İngiltere´de 1 milyon naklen yayın geliri olan kulübü almak varken 90 milyon yayın geliri olan kulübü neden alsın?" ifadelerinde bulundu. REKLAM 2010-2011 sezonu Süper Kupa'nın oynanacak olmasına ilişkin soruya Başkan Doğan, "Biz böyle bir şeyin karşısında oluruz. Söylememe gerek yok" yanıtını verdi. "BAKASETAS İLE YIL SONU TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ" Bakasetas'ın sözleşme uzaması konusunda da bilgi veren Doğan, Trabzonspor´un herhangi bir oyuncusuna henüz bir talipli olmadığını söyledi. Doğan, "Herhangi bir oyuncumuza talip yok. Şu anda Orsic´in sakatlığı düzeldiği halde yer açabilecek pozisyondayız. İnşallah ilerleyen günlerde oyuncularımıza bir talipli olursa onlarla konuşacağız. Bakasetas 1,3 milyona Euro´ya oynuyor. Biz teklif yaptık, kabul etmedi. ikinci teklif yaptık. Bakasetas bulunduğu dönemde çok faydası olan bir oyuncu, illa şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Trabzon'u çok seven biri. Rakamda anlaşamadı ama belki ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Trabzonlu değil, belki başka planlaması var. Bunları bilmiyoruz, bu bizim hakkımızda illa kötü düşündüğü anlamına gelmiyor. İçerde problem yaratmıyor. Bakasetas ile yıl sonu tekrar konuşacağız. Belki imza atacak belki başka planlaması var. Bunları konuşacağız ama şu an itibariyle bir problemimiz yok" dedi. "ONUACHU VE PEPE´Yİ SATIN ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" Bordo-mavili takımın sezon başında renklerine kattığı Onuachu ve Pepe ile ilgili sezon sonu hocanın vereceği karar doğrultusunda hareket edeceklerine işaret eden Başkan Doğan, "Onuachu´yu bonservisi ile takımın içine katmamız mümkün değil. Ama oyuncu ile görüşüyoruz. Oyuncu Trabzon´da ailesiyle yaşamaktan gayet memnun. Yıl sonunda hocamızla da görüşerek ancak yine kiralama olabilir. Yoksa oyuncuyu satın alma gibi bir durumumuz olmaz. Pepe için de aynı şey geçerli. Bizim orada Arsenal´dan bazı şeyler aldığı için bize bonservisi ile gelmiş gibi göründü. Kendi kulübü oyuncunun belli masraflarını karşıladığı için bize imza attı. Oyuncunun da bundan sonra Trabzon´la alakalı takımla alakalı düşünceleri olacaktır. Yıl sonuna doğru menajerini çağırıp hocamız da devam etmeyi düşünüyorsa görüşmeleri yapacağız. Ama hepsini belli maliyetler dahilinde konuşmamız lazım Pepe çok üst düzey bir oyun ortaya koydu. Ona göre rakamlar ortada. İşimiz zor ama bir şekilde Trabzonspor´u zirvede tutmak zorundayız. Bununla alakalı mali konuları ne kadar hızlı çözersek işimiz o kadar kolay olacak" şeklinde konuştu. Başkan Ertuğrul Doğan kulüp yönetmenin zorluklarına değinerek "Son 6 aylık süreçte sadece Fenerbahçe maçı sonrası aldığımız galibiyetten sonra rahat bir uyku uyuyabildim" ifadelerini kullandı.