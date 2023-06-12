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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözü

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Teknik direktör Bjelica ile hem bu sezon hem de gelecek sezonların planlamasını yaptıklarını belirten Doğan, "Geleceğimizi de teminat altına almak istiyoruz" dedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözü
AA / HABERTURK.COM

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.

Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, göreve geldikleri günden itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla yoğun mesai harcadıklarını, hedeflerinin sadece kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek değil, sahada da bu başarıyı elde etmek olduğunu belirtti.

Öncelikle takımın yıllık maaş bütçesini dengeleyeceklerini vurgulayan Doğan, "Yeni proje ve sponsorluklarla kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak özellikle İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek amacıyla gerekli girişimleri yaptık, büyük mesafeler kat ettik. Sonuçlandırdığımızda sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Doğan, son 5 yılda elde ettikleri başarıları yeniden başarabilecek adımları da attıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İki yıllık sözleşme imzaladığımız teknik direktörümüz Nenad Bjelica, sezon bitmeden takımımızın başına geçerek, bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koydu. Bu duruş hepimizce takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Teknik direktörümüz ile gerçekleştirdiğimiz son toplantıda hem bu sezon hem de altyapı ve A takım için gelecek sezonların planlamasıyla ilgili mutabakata vardık. Sezonlar diyorum çünkü Trabzonspor, tek sezonu değil sezonları kurtaracak ve başarılara ulaşacak organizasyonları uygulamalı, bunu da gelenek haline getirmelidir."

Avrupa'da sezonları planlayan bütün kulüplerin oyuncu satışlarından büyük gelir sağlarken başarıyı da elde ettiğini kaydeden Doğan, "Bunu uygulayacak hem kültürümüz hem de kaynağımız var. Fakat organizasyonumuzu daha doğru bir hale getirmek zorundayız ki başarıya ulaşalım. Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin." değerlendirmesinde bulundu.

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