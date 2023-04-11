"SERGEN YALÇIN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var."