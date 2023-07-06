Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hedefimiz kulüp ekonomisini düzeltmek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir otelde düzenlediği ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Şahinkaya, Nevzat Kaya ile Yahya Karahasan'ın da eşlik ettiği basın toplantısında bordo-mavili kulübün ekonomik durumundan hedeflerine dek birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra yapılanlar ve bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu ekonomik konularla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan, onurlu bir göreve geldiklerini ve heyecanla yola çıktıklarının altını çizdi.

Trabzonspor ve Türk futbolu için şu anda en büyük problemin ekonomi olduğunu ifade eden Doğan, "Sadece Trabzonspor için değil, Süper Lig ve alt liglerdeki her kulüp için geçerli bu durum. Naklen yayın geliri her geçen gün daha da aşağı seviyeye iniyor. Bu durum çok ciddi handikaplar oluşturmakta. Yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğimizde, nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Haziran ayında Trabzonspor'un ödemesi gereken rakam 45 milyon avro seviyesindeydi. Şu ana kadar 37 milyon avroyu kasaya soktuk. Bunun 25 milyon avroya yakını sponsorluklar ve futbolcu satışından gerçekleşti. Ek gelirlerle bu rakam 37 milyon avroya ulaştı. Bizim ciddi transfer maliyetlerimiz oldu. 43-44 milyon avro bütçemiz vardı. 27 milyon avroyla şampiyonluğa ulaştıktan sonra 44 milyon avroya çıkmamız bizim için iyi olmadı. Taraftarlarımızı da üzdük, bizler de üzüldük geçtiğimiz sezon. Bu durumda kendimin payı olduğunu da söyleyerek bu göreve talip oldum." dedi.

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Kulübün ekonomisinin sürdürülebilir olması gerektiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'un gelirlerinin giderlerini karşılamadan ayakta durma şansı yok. Mevcut naklen yayın gelirleriyle de bunu sağlama şansımız yok. Biz de başka kulüpler gibi farklı gelir kalemlerine yönelmek zorundayız. Bunu yaparken de yarışmamız gerekiyor. Trabzonlular ve Trabzonsporlular için hem bu takımı zirvede tutmak zorundayım hem de bu borcu yönetilir hale getirmek zorundayım. Artık bunun değişmesi lazım çünkü deniz bitti. Bizden sonraki yönetim kurullarının bunları yaşamaması lazım. Taraftarlar sahadaki başarıya bakıyor. Bunun için iyi bir kadronuzun olması lazım, çünkü rakiplerinizin kadrosu buna göre. Bunun yanında borcun da yönetilebilir halde olması lazım. Şu anda yönetilebilir durumda değil. Şu anda gelirimizin 615 milyon lira ama ana para faiz ödemeleri, kur farkı, vergi ve SSK ödemeleri 800 milyon lira."

"Anadolu kulüplerine her türlü desteği vereceğiz" REKLAM Trabzonspor'un eski başkanlarından Muharrem Usta'nın stat sponsorluğunda çok önemli bir destek verdiğini vurgulayan Doğan, "5 milyon avrodan 5 yıllık, toplam 25 milyon avro destek vermişti. Biz buna yakın bir rakamı 3 ay içinde kasaya koyduk ama sorunlara çözüm olmadı. 7-8 milyon avroluk bir rakama daha ihtiyaç var ama bunu bulacak güçteyiz. Stat sponsorluğunda da son aşamadayız. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. Yapılan görüşmelerde avro kuru 18'lerdeydi, şu anda 28'lere ulaştı. Biraz bunun sıkıntısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Anadolu kulüplerinin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Doğan, şöyle devam etti: "Anadolu kulüplerimiz şu anda maddi ve manevi çok ciddi sıkıntılar yaşamakta. Biz Trabzonspor olarak bütün kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Hem saha içinde hem saha dışında ciddi sorunlarla, ciddi haksızlıklarla karşılaşıyorlar. 4 büyükler gibi sıkıntılarını dile getiremiyorlar. Bunu her zaman söylüyorum, Anadolu şehirlerindeki taraftarlar takımlarına daha çok sahip çıkmalı. Biz bu sıkıntıların tamamının farkındayız ve bu süreçte Anadolu kulüplerimizin yanında olacağımızı buradan söylüyorum. Bu gelirlerle hiçbir takımın normal şartlar altında mücadele etmesi mümkün değil. Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon lira. Yıllık gideri ise 800 milyon lira. Bu şartlar altında bu kulüpleri yönetmek zor hale geliyor. REKLAM "Lahtimi, Trabzon'a gelmedi, noter kanalıyla işlem yapıp ceza kestik" Faslı oyuncu Lahtimi'nin henüz Trabzon'a gelmediğini ve bu oyuncuyu kamp kadrosunun dışında tuttuklarına dikkati çeken Ertuğrul Doğan, "Lahtimi, Trabzon'a gelmedi, noter kanalıyla işlem yapıp ceza kestik. Bundan sonraki durumların nasıl yaşanacağını göreceğiz. Kendisi Trabzon'a gelmek istemediğini de söylüyor." diye konuştu. Doğan, Bakasetas ve Siopis'e de yeni sözleşme teklifinde bulunduklarını, 8 Temmuz Cumartesi günü bu isimlerle tekrar görüşeceklerini de dile getirdi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın işini çok ciddi yaptığına dikkat çeken Doğan, "Hocamızın inanılmaz bir çalışması var. Transfer görüşmeleriyle ilgili kendisiyle konuştuğumuzda, Trabzonspor ve ligdeki diğer takımlarla ilgili çok iyi bilgisi olduğunu gördük. Hocamızdan şu ana kadar yerli bir yardımcı antrenör konusunda talep gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Uğurcan Çakır'ın durumu Yerli ve yabancı oyuncuların maliyetler açısından değişim gösterdiğini vurgulayan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yerli oyuncuların maaşlarında güncelleme yaparak takım içinde huzursuzluk olmaması adına güncelleme yapıyoruz. Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Ama bir gün gelip de "Başkanım, Avrupa'dan teklif var. Bana yardımcı olur musunuz?" derse olurum. Benim ona zaten sözüm var. Zirve yarışında olan bir takımın kaptanını satması kadar abesle iştigal bir durum olur mu?" Altyapıdan oyuncu çıkarmanın önemine de vurgu yapan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'ün A takıma nasıl çıktığını ben çok iyi biliyorum. Yıllar içinde ne zaman mali sıkıntı yaşayıp oyuncular serbest kalmaya başladıysa, altyapıdan oyuncu çıkıyor. Şu andaki akademi çalışmamız çok iyi gidiyor. Ben 2-3 yıl içinde buradan ciddi şekilde meyve alacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor, kendi değerleriyle sahada mücadeleyi vermek zorunda. Trabzonspor çok başarılı olduğu dönemde bile sahada iyi olmadığında taraftar memnun olmuyor. Trabzonspor için başarı tabii ki zirvede olmak. Birinci olamıyorsa bile ikinci olmak. Kendi adıma konuşursam, burada Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirirsem kendimi başarılı bulurum. Ekonomiyi yönetilebilir hale getiren, şampiyon olan, Avrupa'da başarılı olan, altyapıyı iyi hale getiren bir başkan olmak istiyorum. Ama bunların hepsi bir süreç. İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız." REKLAM "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilseydik maliyetler karşılanabilirdi" Geçtiğimiz sezon maliyetlerin karşılanamadığını da vurgulayan Doğan, şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilseydik maliyetler karşılanabilirdi. Bu durumun B planının olması gerekiyordu. Yönetim kurulu olarak bu anlamda başarısız olduk ve bu başarısızlıkta benim de payım vardı. Bu nedenle de bu göreve talip oldum. Ciddi bir maaş bütçesi olduğu gerçeği varken elimizdeki oyunculardan zarar edeceğimiz anlamına gelmesin. Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleşen ve gerçekleşme aşamasında olan transferler var. Trabzonspor geliştirip satmak zorunda. Sadece biz değil, tüm kulüpler oyuncu yetiştirip, geliştirip satmalı. Hocamızı seçmemizdeki sebeplerden birisi de bu. Trabzonspor'un altyapısından önemli isimler çıkacağını biliyoruz. Geldiğimizde mali tabloyu biliyordum. Trabzonspor her zaman işin içinden çıkacak bir formüle ulaşır. Biz çok büyük bir camiayız. Sıkıntılarımız var tabii ki ama bunu sistem dahilinde planlayarak çözüyoruz. Bugün Yıldız Holding'le 50 milyonluk bir reklam anlaşmasına imza attık." REKLAM Kendisinin küçük yaşlardan itibaren Trabzonspor'un içinde olduğunun altını çizen Doğan, "Soyunma odasında büyüyen, tribünlerde büyüyen, ailesinde 3 tane Trabzonsporlu futbolcu olan birisiyim. Önemli olan Trabzonspor'un her zaman zirve mücadelesinde olması, ekonomisinin yürütülebilir halde olması. Bunun yanında altyapı bizim bölgemizin en önemli gerçeği. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirip satmadan bu işin içinden çıkması mümkün değil." ifadelerini kullandı. Doğan, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in çok değerli, çok genç, çok beyefendi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur ve hepimiz gurur duyarız." diye konuştu.