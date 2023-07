Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hedefimiz kulüp ekonomisini düzeltmek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir otelde düzenlediği ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Şahinkaya, Nevzat Kaya ile Yahya Karahasan'ın da eşlik ettiği basın toplantısında bordo-mavili kulübün ekonomik durumundan hedeflerine dek birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra yapılanlar ve bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu ekonomik konularla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan, onurlu bir göreve geldiklerini ve heyecanla yola çıktıklarının altını çizdi.

Trabzonspor ve Türk futbolu için şu anda en büyük problemin ekonomi olduğunu ifade eden Doğan, "Sadece Trabzonspor için değil, Süper Lig ve alt liglerdeki her kulüp için geçerli bu durum. Naklen yayın geliri her geçen gün daha da aşağı seviyeye iniyor. Bu durum çok ciddi handikaplar oluşturmakta. Yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğimizde, nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Haziran ayında Trabzonspor'un ödemesi gereken rakam 45 milyon avro seviyesindeydi. Şu ana kadar 37 milyon avroyu kasaya soktuk. Bunun 25 milyon avroya yakını sponsorluklar ve futbolcu satışından gerçekleşti. Ek gelirlerle bu rakam 37 milyon avroya ulaştı. Bizim ciddi transfer maliyetlerimiz oldu. 43-44 milyon avro bütçemiz vardı. 27 milyon avroyla şampiyonluğa ulaştıktan sonra 44 milyon avroya çıkmamız bizim için iyi olmadı. Taraftarlarımızı da üzdük, bizler de üzüldük geçtiğimiz sezon. Bu durumda kendimin payı olduğunu da söyleyerek bu göreve talip oldum." dedi.

Kulübün ekonomisinin sürdürülebilir olması gerektiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'un gelirlerinin giderlerini karşılamadan ayakta durma şansı yok. Mevcut naklen yayın gelirleriyle de bunu sağlama şansımız yok. Biz de başka kulüpler gibi farklı gelir kalemlerine yönelmek zorundayız. Bunu yaparken de yarışmamız gerekiyor. Trabzonlular ve Trabzonsporlular için hem bu takımı zirvede tutmak zorundayım hem de bu borcu yönetilir hale getirmek zorundayım. Artık bunun değişmesi lazım çünkü deniz bitti. Bizden sonraki yönetim kurullarının bunları yaşamaması lazım. Taraftarlar sahadaki başarıya bakıyor. Bunun için iyi bir kadronuzun olması lazım, çünkü rakiplerinizin kadrosu buna göre. Bunun yanında borcun da yönetilebilir halde olması lazım. Şu anda yönetilebilir durumda değil. Şu anda gelirimizin 615 milyon lira ama ana para faiz ödemeleri, kur farkı, vergi ve SSK ödemeleri 800 milyon lira."

"Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok sevinçliyiz"

Trabzonspor olarak hiçbir kulüple sıkıntı yaşamak istemediklerini ve her zaman yapıcı tavır içinde olacaklarını vurgulayan Doğan, geçmişte Fenerbahçe'yle yaşanan sıkıntıların hatırlatılması üzerine "Bize dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010-2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur. Fenerbahçe bizi her geldiğimizde çok güzel şekilde misafir ediyor. Biz de her seferinde aynısını yapıyoruz. Trabzon'a geldiklerinde başımızın üzerinde yerleri vardır. Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok sevinçliyiz. Trabzonspor olarak Rizaspor ve Samsunspor'la her türlü dostluğu geliştiririz. Trabzonspor sorun çıkaran tarafta olmayacak ama birisi sorun çıkarıyorsa en sert cevabı veren taraf olacak. Kulüp yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle gencecik insanların karşı karşıya gelmesi hoş değil. Herkesin ailesi var. Şu anda yaptığımız görüşmelerin tamamı zirve planlaması. Ama kim şampiyon olursa olsun tebrik etmesini biliriz. Her şampiyon olanın arkasında bir şey aramaya başlarsak, o zaman herkes başkasının şampiyonluğunun arkasında bir şey aramaya başlar. Bütün kulüp başkanları çok önemli işler yapıyor. Biz kendi aramızda da oturup konuştuğumuz zaman konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

REKLAM

"Rakitic hiç gündemimize gelmedi"

​​​​​​​Son olarak transfer gündemine değinen Doğan, Rakitic'in hiç gündeme gelmediğini, Marek Hamsik gibi kariyeri olan bir ismi Trabzon'a getirmek istediklerini söyledi.

Çok kariyerli oyuncularla görüştüklerini vurgulayan Doğan, "Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Petkovic'le görüşmemiz oldu. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse gerçekleşme ihtimali olabilir. Bunun dışında olmaz. Biz önce oyuncuyla anlaşıp sonra kulübüyle anlaşmak istiyoruz. Maxi Gomez çok önemli bir oyuncu. Aldığımızda çok farklı şeyler konuşuyorduk, şu anda sanki değersiz bir isimmiş gibi konuşuluyor. Maliyetlerin yüksek olması oyuncuları elden çıkaracağımız anlamına gelmiyor. Koita da şu anda Trabzon'da tek başına antrenman yapıyor. Kontrat feshini düşünüyoruz, gerekli görüşmeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, göreve geldiklerinde eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kendilerini tebrik etmediğini, bunun sebebini de bilmediğini dile getirdi.