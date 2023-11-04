Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar?

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe Kulübü yönetimine teşekkür ederek başlayan Doğan, "Bizi gerçekten çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar. Biz de kendilerini aynı şekilde Trabzon'da ağırlayacağız. Bu davranışlar bizim için değerliydi, önemliydi" diye konuştu.

Trabzonspor'un karşılaşmada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fenerbahçe de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Ama Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz işler, inanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Daha önce de oldu, çok fazla konuşmak istemiyorum ama bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular öyle çok zorlanacak da insanlar değiliz. Artık bu terbiyesizliğin bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"KİM BU OPERASYONU YAPAN SAHTEKARLAR?"

Karşılaşmadaki hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR'da oturan arkadaşı merak ediyorum. Hakemlik yapabilecek mi? Eğer yapacaksa bunu kimin onayı ve rızası ile yapacak? Bunu merak ediyorum. Bakıyorsun tabi federasyon önce başka bir şey diyor, sonra başka bir şey diyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı açık söylüyorum bakın hakem sahtekarlığı diyorum. Saha kenarına geliyor bir hakem, 'Ben gördüm gözümle, vurdu, dirsek attı' diyor ama pozisyonda dirseklik bir pozisyon yok. Ama gördüğünü söylüyor. Biz bu hakemlere güveniyoruz. Bu dediklerim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla başkasının hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum onlar da istemiyor. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Ama artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Federasyonun kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istiyorsa gerçekten bu işi kesecek."