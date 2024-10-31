Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Yönetim Kurulu üyeleri ve eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, “Sizleri belediyemizde ağırlamak bizler için büyük onur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzonspor’umuzun şehrimiz için, bizler için önemini anlatmaya 29 harfle kurulacak hiçbir cümle yeterli olmaz. Böyle bir Trabzonspor sevdamız var. Sadece bizim değil, hepimizin, şehrimizin böyle bir Trabzonspor sevdası var” diye konuştu.

Başkan Doğan ve ekibinin, çok önemli bir kurumun başında, fedakarlıkla görev yaptığını kaydeden Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak bu süreçte bütün imkanlarıyla Trabzonspor’un yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayarak “Çok değerli bir kurumun başında fedakarlıkla görev yapıyorsunuz, Trabzonspor’umuzu çok iyi temsil ediyorsunuz. Sürecin başından bugüne değerlendirdiğimizde zor bir dönemde göreve talip olduğunuzu da biliyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde, elinizi değil, gövdenizi taşın altına koydunuz. Şehrimiz adına, Trabzonspor’umuz adına çok büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu üstlendiğiniz önemli sorumlulukta bizler bütün gücümüzle, gayretimizle yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bütün şehir yanınızda, bunu söyleyeyim. Biraz zamana ihtiyacımız var ama bu ekibin çok güzel işler yapacağına da gönülden inanıyorum. O anlamda Ortahisar Belediyesi olarak bütün personelimizle, bütün gücümüzle sonuna kadar Trabzonspor’umuzun ve sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.

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Gösterdiği misafirperverlik ve yaptığı destek açıklaması için Başkan Kaya’ya teşekkür eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise “Biz sizin nasıl bir Trabzonsporlu olduğunuzu biliyoruz. Başkanlığın dışında da canı gönülden bu işin içinde nasıl koştuğunuzu biliyoruz” dedi.

"TRABZONSPOR'UN 1 MİLYAR LİRA CİVARINDA BORCU KALDI" “Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde görev aldık” diyen Başkan Doğan, “Ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptık. Uçurumun kenarından döndük, net söyleyeyim. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık, onu da geçti 10 milyara gidiyor neredeyse. Buna rağmen en azından Bankalar Birliği’nden çıktık. Yıllık 700-800 milyon faiz yükünden kurtulduk ama bitmedi. Önceki yıllardan süregelen borcumuz var, çok önemli rakamlara geldi, artık 2,2 civarlarında duruyor. Onun dışında da Trabzonspor’un piyasaya 900 milyon-1 milyar lira civarında bir borcu kaldı. Bunlar halledilecek. Daha önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki yıl da, kısa sürelerle hayata geçireceğimiz projelerimiz de hazır. Yani borcu önümüzdeki yıl içerisinde tamamen ortadan kaldıracak bir yapının alt yapısı da hazır. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim” ifadelerini kullandı. REKLAM