Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yeniden bir başlangıç yapacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden başarılar kazanacakları bir ortamı sağlayacaklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, futbolun doğru planlama ve en az hatayla geçiş yapılması gereken bir organizasyon olduğunu belirterek, "Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız. Avrupa'daki kulüplere baktığımızda hemen hemen her yıl yarışın içerisindeler ve şampiyonluklar da kazanıyorlar. Bunları yaparken en temel öncelikleri akademi ve scouting. Yani üretiyorlar, yarışıyorlar, hem oyuncu satarak hem de sponsorluk ve ürün satışlarıyla sürdürülebilir ekonomiyi en doğru şekilde uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaynak olarak en verimli bölgede bulunduğunu dile getiren Doğan, "Ancak bunu işleyebilecek organizasyon maalesef doğru şekilde kurulmadığından, burnumuzun dibindeki çoğu yetenekli genç oyuncu Türkiye'de ya da Avrupa'daki takımlara gidiyor. O takımlar bu oyuncuların satışından milyonlarca lirayı kasalarına koyuyor, biz ise uzaktan seyrediyoruz. Artık seyretmemeliyiz. Bunun için yukarıda bahsettiğim doğru organizasyonu ve sürdürebilir ekonomiyi sağlamak zorundasınız. Şu bir gerçek ki kendi öz kaynaklarından üretmediğin ve satamadığın sürece saha da kulüp kasası da zarara uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un geçmişte hem üretip hem yarıştığını, bugün de aynı modeli çok rahatlıkla uygulayabileceğini vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı; kısa, orta ve uzun vade planlarını şu şekilde sıraladı: