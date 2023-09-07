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        Trabzonspor Batista Mendy'i Trabzon'a getirdi

        Trabzonspor transfer görüşmelerinde bulunduğu Batista Mendy'i Trabzon'a getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:35
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        Batista Mendy, Trabzon'a geldi!
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        Fransa'nın Angers takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy, İstanbul'dan Fransa'nın başkenti Paris'e gönderilen özel uçakla gece saat 02.00'de Trabzon'a geldi.

        "BU HOŞ KARŞILAMADAN DOLAYI HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

        En başından itibaren görüşmelerde istekliydim diye sözlerine başlayan Mendy, "Trabzonspor'un teknik direktörü ile görüştüm, kulübü araştırdım, sonunda da buradayım. Takımda benim yaş grubumda çok fazla genç oyuncu var. İki yıl önce de şampiyonluk yaşamış ve geçen sene de Avrupa'da oynamış bir takım. Trabzonspor, Türkiye'deki büyük takımlardan biri. 6 numaralı formayı giyeceğim, 4 yıllık sözleşme imzalayacağım." dedi.

        Bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanı çıkışında karşılanan Mendy kulüp yetkilileri tarafından konaklayacağı otele götürüldü. Oyuncunun bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından transferinin netlik kazanması bekleniyor.

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