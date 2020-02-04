Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
AVANTAJ PEŞİNDE
Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
DADAŞLAR TARİH YAZDI
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Türkiye Kupası son 16 turunda adından söz ettirdi. Beşiktaş'ı evinde ve deplasmanda 3-2 mağlup eden Dadaşlar, büyük bir sürprize imza atarak son 16 turuna kaldı.
1 SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.
İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.
Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.
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