İHA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür çalışmada yer almazken Trondsen ise takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı. Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında dinlendirilen Djaniny ise takımdan ayrı olarak bugünkü çalışmada yer aldı.

MORALLER YERİNDE

Sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmasıyla zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un bugünkü antrenmanı neşeli geçti. Oyuncuların yapılan antrenmanda moralli oldukları gözlenirken, kaleci Erce Kardeşler'in takımı Arda'nın takımını penaltı sonuçları sonrasında yenmesiyle Ekuban, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınal ve Hüseyin Türkmen galibiyet pozu verdi.

TRONDSEN SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Trabzonspor’un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, 9 Eylül 2020’de gerçekleştirdiği antrenmanda sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Trondsen, ülkesi Norveç’te ameliyat olmuştu. Oslo’da atroskopik ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirilen oyuncu, 6 aylık rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek tedavisini burada yürütmeye başlamıştı. Bu futbolcu saha çalışmalarına başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.