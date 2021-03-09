Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon ve dar alan oyunları oynadı.
İdman çift kale maçla son buldu.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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