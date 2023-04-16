HABERTURK.COM / AA

FIRTINA GÜVENLİ LİMAN ARIYOR Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor. Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor. Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.

KARA KARTAL ÇOK FORMDA Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi. Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. SON BEŞ MAÇTA BEŞ GALİBİYET VAR! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. BU SEZON DERBİLERDE TEK GALİBİYETİ VAR Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı 4 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup ederek tek galibiyetini elde etti. Beşiktaş ile deplasmanda 2-2, evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takıma İstanbul'da 2-1 yenildi. GOMEZ'E GÜVENİYORLAR Uruguaylı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla oynadığı 3 büyük karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takıma geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmasında takımının bir golüne imza attı.

Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti. EKSİKLER ÇOK Trabzonspor'da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda ise 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamıyor. Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.