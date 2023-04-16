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Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Ligde oynadığı son beş maçından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş ise Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri ve maç öncesi gelişmeleri...

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HABERTURK.COM / AA
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor. 
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    TRABZON'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

    Trabzonspor'da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    BEŞİKTAŞ FORMDA!

    Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

     

     
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    KARTAL'DA 3 EKSİK VAR

    Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL 11'LER

    UĞURCAN

     
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    LARSEN
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    HÜSEYİN

     
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    DENSWIL

     
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    EREN
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    DOĞUCAN
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    SIOPIS
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MARKOVIC
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    BAKASETAS
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    TREZEGUET
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MAXI GOMEZ
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MERT GÜNOK
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    ONUR BULUT
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    SAISS
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    COLLEY
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MASUAKU
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    GEDSON FERNANDES
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    SALİH 
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    GHEZZAL
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    MAXIM
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

    REDMOND
  • Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

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