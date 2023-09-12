Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
17 Eylül Pazar günü Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçına dair karar alındı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrasında mücadeleye siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.