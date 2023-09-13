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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı!

        Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:43
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Ligde 17 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

        16 Eylül Cumartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

        17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

        20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

        20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge

        17 Eylül Pazar:

        17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

        17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

        20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman

        20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

        18 Eylül Pazartesi:

        20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

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