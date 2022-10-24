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Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u sahasında 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.

Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi
AA

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol yedi.

Ligdeki maçlar
Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.

DIŞ SAHADA 19 GOL

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasman maçında da 8 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde 19 gol gördü.

GEÇEN SEZON 6 GOL YEMİŞTİ

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.

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