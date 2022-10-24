Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol yedi.

Ligdeki maçlar

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.