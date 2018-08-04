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Trabzonspor, Cagliari ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştığı İtalyan ekibi Cagliari ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Rodallega'nın penaltısı dikkat çekti

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:31:28 | Güncelleme:

Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Cagliari ile yaptığı özel maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

12. dakikada Pereira'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşarak son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün dar açıdan şutunda, kaleci Rafael son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Onazi'nin uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Rodallega, Pisacane ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 31'inci dakikada Sosa'nın kullandığı penaltıda, kaleci Rafael sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı.

40. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

RODALLEGA'DAN PENALTI TEPKİSİ

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, kazanılan penaltıyı kendisinin kullanmamasına tepki gösterdi.

Müsabakanın 30. dakikasında Rodallega'nın da içinde olduğu pozisyona penaltı kararı verildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın penaltıyı Jose Sosa'nın kullanmasını istemesi üzerine Rodallega sinirlendi.

Eline aldığı topu penaltı noktasına atan Rodallega, daha sonra sinirli hareketlerle orta sahaya yürüdü. Bu sırada takım arkadaşları deneyimli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Bordo-mavili taraftarlar da Rodallega lehine tezahüratlarda bulunarak 33 yaşındaki santrfora moral verdi.


BORDO-MAVİLİ EKİPTEN ANLAMLI HAREKET

Trabzonspor, Cagliari maçına üzerinde oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı siyah forma sahaya çıktı. 

Bordo-mavili ekip, hazırlık maçına Hakkari'nin Yüsekova İlçesinde astsubay eşini ziyaret eden ve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı forma ile çıktı. 

ZARGO İLE HOSSEINI KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Zagro Toure ile Majid Hosseini ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Bordo-mavili ekipte Fransa 2'nci Lig ekibi Lorient'ten takıma dahil edilen 28 yaşındaki defans oyuncusu Zagro Toure mücadeleye ilk 11'de başlarken, İran'ın İstiklal takımından transfer edilen Majid Hosseini karşılaşmaya 62'nci dakikada dahil olarak ilk kez bordo mavili forma ile taraftarın önüne çıktı.

BURAK YILMAZ KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Cagliari maçında yer almadı. Sol kasık fıtığı ameliyatı olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz, hazırlık maçında forma giyemedi. 

TARAFTARLARDAN DESTEK

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen yaklaşık 25 binin üzerindeki taraftarlar, bordo-mavili ekibe destek oldular.  

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