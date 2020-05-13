Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
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