Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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