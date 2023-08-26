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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Rizespor'un galibiyeti hak ettiğini belirten Hırvat teknik adam, 2 mevkiye transfer yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 22:40 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:40
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        Bjelica'dan transfer açıklaması
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZ HAK ETTİ"

        Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica, "Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

        SANTRFOR VE ORTA SAHA MÜJDESİ

        Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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