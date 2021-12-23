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Trabzonspor, çok atıp az yiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ardından en fazla gol kaydeden, en az gol yiyen ekip oldu

Trabzonspor, çok atıp az yiyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligin en çok gol atıp, en az gol yiyen takımı oldu. Bordo-mavililer oynadığı 18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü.

8 FUTBOLCU RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRDI

Trabzonspor'da ilk 18 haftada 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Andreas Cornelius 9 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takip etti. Anthony Nwakame de 6 golle takımına katkı sağladı. Djaniy Semedo 5, Abdulkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibinin bir golü de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

HER MAÇ GOL

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 18 maçta da rakip fileleri havalandırdı. En farklı galibiyetini ise sezonun ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a karşı 5-1'lik skorla elde etti. Giresunspor, Kasımpaşa ve Göztepe maçlarını 1-0 kazanan bordo-mavililer Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Altay maçlarından 2-1'lik skorlarla ayrıldı. Karagümrük, Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarını 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi 3-1, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray ve Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer tek yenilgisini ise deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

CAN YAKAN ÜÇLÜ

Trabzonspor'da Corneliuas, Bakasetas ve Nwakaeme, Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü konumunda. Bordo-mavili takımın 3 oyuncusu attıkları 22 golle sezon başından beri ellerinde bulundurdukları bu unvanı koruyor. Söz konusu isimler Karadeniz ekibinin elde ettiği 45 puana direkt katkı yaptı.

AVCI İLE HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde hücumda ve savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'in en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise en az gol gören ekip oldu.

Abdullah Avcı ile geçen sezon 32 maçta 40 gol atarak maç başına 1,25 ortalama elde edebilen bordo-mavililer, bu sezon 18 maçta 36 gol atarak 2,07 gibi yüksek bir maç başı ortalamasına ulaştı.

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