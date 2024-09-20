Trabzonspor'da 10 yıl sonra aynı tablo!

Trabzonspor, Süper Lig’in geride kalan 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Lig’de 2’nci haftayı BAY takım olarak geçiren bordo-mavililer, 3’üncü hafta erteleme maçında Kayserispor ile de 2-2 berabere kalarak yine galibiyet elde edemedi. Trabzonspor 5’inci hafta sonunda 4 maçta (2’nci hafta BAY) 4 puanla 12’nci sırada yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde 2’nci kez bir sezona üst üste beraberliklerle başlamış oldu. Bordo-mavililer en son 2014-15 sezonunda aynı istatistikleri ortaya koymuştu.

SON 5 YILIN İSTATİSTİKLERİ

Bordo mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk 5 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan, 2021-22 sezonu ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan, 2022-23 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan, 2023-24 sezonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 9 puan topladı. Karadeniz ekibi, 2024-25 sezonu ilk 5 hafta sonunda 4 maçta 4 beraberlikle 4 puan toplayabildi.

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Öte yandan Trabzonspor’da 2 hafta önce göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili ekipteki bir dönemine ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında puan kaybederek başladı.

NWAKAEME KALDIĞI YERDEN Kayserispor maçında 4 çalım atan ve 4 şut pası veren Anthony Nwakaeme, son 10 yılda bir Süper Lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerek 4 şut pası ve 4 çalım kaydeden 2’nci isim oldu. Daha önce aynı istatistikleri 2021 sezonunda Antalyaspor formasıyla Ghezzal ortaya koymuştu.