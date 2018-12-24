Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından çıktığı 5 karşılaşmada tam 13 puan topladı. Bordo-Mavililer, bu süreçte sadece Beşiktaş deplasmanında beraberlik yaşadı. O karşılaşmada da Trabzonspor 2-0 öne geçmeyi başarmıştı. Mustafa Pektemek’in 90+6’daki golü sonucu belirledi.

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