Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi bitiyor

Son olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda penaltılarda St.Gallen'e penaltılar sonunda elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile ipler kopma noktasına gelmişti.

Bordo-mavililerde alınan kötü sonuçlarla birlikte taraftar ve camiada duyulan rahatsızlık, Ertuğrul Doğan yönetimini de harekete geçirdi. HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun edindiği bilgilere göre; yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. Kısa zamanda Avcı'ya kararın tebliğ edileceği öğrenilirken, ilerleyen saatlerde kulüpten resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.