AA

Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny 10 olmak üzere 3 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas 8 golle önemli katkı verirken, 8, Abdülkadir Ömür 7, Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta rol oynadı.

Marek Hamsik, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ve Dorukhan Toköz 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. İki gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.

NWAKAEME, DJANINY VE ABDÜLKADİR ÖMÜR EN İYİ SEZONLARINI YAŞADI

Trabzonspor'da Nwakaeme, Djaniny ve Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla en golcü sezonlarını yaşadı.

Bordo-mavili takıma 2081-2019'da transfer olan Nwakaeme, ilk döneminde ligde 10 kez gol sevinci yaşadı. Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, geçen sezon ise 7 golde kaldı. Nwakaeme bu sezon 13 golle takımına büyük katkı verdi.

Geçen sezon Trabzonspor kadrosuna dahil edilen Djaniny de geçirdiği iyi sezonla şampiyonlukta rol oynadı. Bordo-mavili formayla ilk sezonunda 8 gol kaydeden Djaniny, 2021-2022'de ise fileleri 10 kez havalandırdı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 2016 yılından itibaren A takımında forma giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, şampiyonluk sevinci yaşadığı bu sezon gollerini artırdı. Bordo-mavili formayı ilk kez giydiği 2016-2017'de gol sevinci yaşamayan Abdülkadir; 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında üçer gol attı. 2018-2019'da 5 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise takımına ligde 7 gol kazandırdı.