Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçına zor...

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın son durumu belli oldu. Abdülkadir Ömür'ün sol ayak parmağında çatlak, Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. İki yıldızın da Beşiktaş maçında forma giymesi zor...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçına zor...
HABERTURK.COM

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu açıkladı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne diyor? - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Gündem yaratan ses kaydı!
Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!
FUTBOL Burak Yılmaz'dan Galtier açıklaması
Bakan Kasapoğlu ve Ahmet Nur Çebi konuştu
FUTBOL Kasapoğlu ve Çebi konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsunspor'u tebrik etti
FUTBOL Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'a tebrik
Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak
FUTBOL Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak
Antalyaspor, iç saha yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor
FUTBOL Süper lig'de Akdeniz derbisi
Galatasaray ile Kayserispor 54. randevuda
FUTBOL Galatasaray ile Kayserispor 54. randevuda
Atletico Madridli futbolculardan maçın ardından açıklamalar
FUTBOL ''O insanlara yardım etmeye geldik''
Diletta Leotta, sevgilisi Loris Karius'un yeni mesleğini açıkladı
FUTBOL Karius'un yeni mesleğini açıkladı
Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
FUTBOL Manchester United Sevilla maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.