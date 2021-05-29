Trabzonspor, geçen sezon kadro dışı bırakılan ve özür dileyen Abdulkadir Parmak'ın affedildiğini duyurdu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."