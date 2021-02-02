Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, “Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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